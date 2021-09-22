У США виявили найбільшу колекцію 100-річних Ford в покинутому сараї: відео

Деякі екземпляри збереглися в пристойному стані.

Неймовірну знахідку вдалося відшукати в одному з покинутих сараїв на півдні Каліфорнії.

Нею стала найбільша колекція автомобілів Ford, які були випущені у першій половині XX століття, передає Motor.

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На опублікованих кадрах відобразили близько п'яти десятків автомобілів Ford Model A, Model T і кілька примірників Model B, які американська компанія випускала до 1930-х років минулого століття. У сараї виявили двох-і чотирьохдверні пасажирські версії, кабріолети, а також вантажні і комерційні модифікації. Представлені моделі користувалися величезною популярністю в першій половині XX століття.

Незважаючи на солідний вік, більшість машин знаходяться у чудовому стані. Деякі автомобілі і зовсім виглядають так, ніби недавно зійшли з конвеєра. Водночас майже всі моделі зберегли старовинні номерні знаки. Не виключено, що власник транспортних засобів поступово реставрує свою колекцію, надаючи раритетним Ford первісний вигляд.

Де знаходиться дивовижна добірка автомобілів, і хто є її господарем, залишається загадкою. Відомо лише те, що власник не збирається розлучатися зі своїми машинами.

Раніше розповідалося про те, що в Лондоні знайшли "кладовище" з десятками унікальних автомобілів.

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