У США водій автовоза через дурість вщент розбив два позашляховики

Обійшлося без постраждалих.

У місті Раднор, штат Пенсильванія, сталася аварія за участю автовоза та двох позашляховиків - Ford Escape та Jeep Grand Cherokee.

Про це повідомляє Carscoops.

Зазначається, що водій автовоза вирішив проїхати під дуже низьким мостом, але схоже забув, що в нього на причепі ще є автомобілі. Як наслідок, позашляховики зачепилися за цей міст та впали на землю.

Автомобілі були встановлені на другому ярусі причепа, тому в результаті удару і падіння на асфальт вони отримали серйозні пошкодження, перетворившись на купу металу. За інформацією місцевої поліції, транспортні засоби "буксирувалися під час зіткнення". На щастя, в результаті інциденту ніхто не постраждав.

facebook.com/radnorpolice

Міст для перевезення поїздів розташований на дорозі короля Пруссії в Раднорі, і це не перший інцидент, пов'язаний з вантажівками. Незважаючи на жовту позначку та знаки "Низький просвіт", багато професійних водіїв потрапили в пастку, вважаючи, що їхня вантажівка з високим дахом може поміститися.

За даними Philadelphia Inquirer, між 2008 та 2017 роками стається у середньому від чотирьох до п’яти зіткнень на рік.

Раніше розповідалося про те, що в США вантажівці "ідеально" зрізало дах під мостом.

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