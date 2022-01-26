У США водій машини спецтехніки під час чищення дороги розтрощив снігом майже пів сотні авто: відео

У США водій машини спецтехніки під час чищення дороги розтрощив снігом майже пів сотні авто: відео

Щонайменше 12 осіб отримали ушкодження.

Досить неприємно завершилася поїздка для майже пів сотні автомобілів у штаті Огайо, США.

Там під час очищення дороги снігоприбиральна машина розчищала одне з головних шосе регіону, рухаючись у безпосередній близькості до відбійника. Водночас зібраний сніг водій спецтехніки скидав не на узбіччя, як це передбачено правилами, а на протилежну смугу автомагістралі. В результаті він спровокував велику аварію, в якій було пошкоджено 47 автомобілів.

У результаті інциденту було не лише пошкоджено автомобілі, оскільки місцеві ЗМІ також повідомляють про щонайменше 12 людей, яких доставили до лікарні з травмами. На щастя, жодна з отриманих травм не становить загрози для життя.

До вашої уваги відео з цим епізодом, а також подальші наслідки.

А ось й розбиті машини, які постраждали від дій водія снігоприбиральника. Судячи з кадрів, внаслідок зіткнень у них тріснуло вітрове скло, вибито фари, пошкоджено бампери та капоти.

Водія снігоприбирача відсторонили від роботи та відправили на медичний огляд. На нього відкрили кримінальне провадження, в рамках якого встановлять причини виникнення цього інциденту.

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