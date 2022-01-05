У США вогонь знищив рідкісний 32-річний хетчбек Ford

Усього таких було зібрано сім екземплярів.

Дуже рідкісний хетчбек Ford Shogun згорів у гаражі під час великої лісової пожежі у Колорадо (США).

Про це повідомляє Jalopnik.

Зазначається, що Ford Shogun був випущений в 1990 році механіком Чак Беком і гонщиком Ріком Тайтусом. Усього їм вдалося зібрати сім екземплярів машини. Судячи із знімків, вогонь повністю знищив автомобіль. Самого власника машини було евакуйовано з місця інциденту рятувальниками.

Машину збудували на базі найменшої моделі Ford – Festiva. Автомобіль оснастили шестициліндровим двигуном від спортивного седана Ford Taurus SHO потужністю 220 кінських сил. З таким двигуном хетчбек Ford Shogun може розігнатися до 250 км/год. Розгін до "сотні" займає у машини не більше п'яти секунд. Агрегат працює разом із п'ятиступінчастою ручною коробкою передач.

У 90-х роках ціна на Ford Shogun складала близько 48 тисячі доларів. Одним із власників спортивного хетчбека є знаменитий комік Джей Лено.

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