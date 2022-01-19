У США вперше в історії висунули звинувачення водію Tesla через смертельну ДТП на автопілоті

У США вперше в історії висунули звинувачення водію Tesla через смертельну ДТП на автопілоті

Ааварія трапилася ще 2019 року.

У США вперше ухвалили рішення висунути звинувачення водію Tesla через смертельну ДТП на автопілоті.

Про це повідомляє Associated Press.

Так, прокуратура американського штату Каліфорнія висунула офіційні звинувачення водієві електрокара, який під час кермування на автопілоті спричинив смертельну аварію, яка трапилася ще 2019 року.

Йдеться про ДТП, що сталася в передмісті Лос-Анджелеса 29 грудня 2019 року. Тоді автопілот Tesla врізався в автівку Honda, внаслідок чого двоє людей у ній загинули. Водій Tesla, 27-річний Кевін Азіз Ріяд, та його пасажирка зазнали легких поранень.

Родичі загиблих подали до суду окремо на Ріяда і Tesla. Водія електрокара вони звинуватили в недбальстві, а автовиробника — в продажі несправних транспортних засобів, які можуть раптово прискорюватися і не мають системи екстреного гальмування. Обидві справи будуть розглядатися в суді спільно від середини 2023 року.

Проти Ріяда висунули два пункти кримінальних звинувачень у вбивстві внаслідок ДТП. Сам він своєї провини не визнає і вийшов під заставу. Хоча автопілот Tesla не згадується в обвинуваченні прокуратури, Національне управління безпеки дорожнього руху США підтвердило, що автівка на момент ДТП була самокерована.

Читайте також:

38 секунд на збирання автомобіля: що відомо про найефективнішу фабрику Tesla

Як почуваються електромобілі Tesla на ринку України: статистика 2021 року

Може дистанційно відчиняти двері і вмикати музику: 19-річний хакер зламав понад 20 автомобілів Tesla у всьому світові