У США вперше за 91 рік змінився лідер продажу автомобілів

Його показник виявився на 10% вище за результат 2020-го.

Уперше за 91 рік в США змінився лідер із продажу автомобілів.

Так, за інформацією The Wall Street Journal, ним став концерн Toyota Motor.

Японський виробник протягом десятиліть планомірно розширював свій вплив у США та за підсумками року зміг уперше випередити General Motors у конкурентній боротьбі за покупців. Різниця у показниках склала приблизно 114 тисяч автомобілів. У США Toyota змогла реалізувати минулого року 2,3 млн автомобілів, що приблизно на 10% більше, ніж у 2020 році.

Зі свого боку GM відзначає зниження продажів приблизно на 13%, а сумарно концерну вдалося продати близько 2,2 млн машин. Основна проблема полягала в нестачі машин у дилерів, спричинена дефіцитом електронних чипів.

GM був найбільшим дилером автомобілів у США від 1931 року. Тим не менш, Toyota прийняла успіх, не здійнявши шуму, заявивши, що для японського виробника ніколи не було пріоритетом бути номером один.

Аналітики визнають, що Toyota справляється з нестачею чіпів краще, ніж інші автовиробники. У свою чергу, GM оголосила, що у них був дуже успішний рік у Сполучених Штатах з продажу повнорозмірних позашляховиків і великих пікапів, зосередивши увагу на прибутковості. У концерні впевнені, що після нормалізації постачання електронних компонентів повернуть собі перше місце з продажу в США.

Додамо, що й інші виробники змогли наростити свої продажі минулого року. Наприклад, компанія Hyundai другий рік поспіль динамічно розвивається. У 2021 році їй вдалося продати в США понад 738 тисяч автомобілів, що на 19% більше, ніж роком раніше. Також про зростання продажів повідомили представники японських компаній Mazda та Honda.

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