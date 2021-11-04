У США за 7,5 тисячі доларів продали 27-річний український автомобіль

За ці гроші можна придбати непогану вживану машину.

У США на аукціоні продали український автомобіль ЛуАЗ 1994 року випуску.

Відповідне оголошення з'явилося на Bring a trailer.

Зазначимо, що модель ЛуАЗ-969М випускалася на Луцькому автозаводі від 1979 до 1996 роки. Це була модернізована версія ЛуАЗ-969А, яка мала деякі зовнішні відмінності та низку конструктивних оновлень. Зокрема, версія M отримала роздільний привід гальм із гідровакуумним підсилювачем на передньому контурі.

Виставлений на торги екземпляр зберігся в оригінальній кондиції, навіть шини – заводські. Одометр машини показує пробіг близько 5,7 тисячі кілометрів. Водночас на кузові є невеликі осередки іржі. Автомобіль має німецькі номерні знаки та заводську табличку німецькою мовою. Коли і як він потрапив у США – невідомо.

bringatrailer.com

У рух ЛуАЗ-969М, як і 969А, приводив 1,2-літровий V-подібний двигун МеМЗ потужністю 40 кінських сил від “Запорожців”.

Щодо вартості, то цей ЛуАЗ продали за 7,5 тисячі доларів. Наприклад, в США за такі гроші можна придбати собі непогане BMW 5 серії років так 2010-х, або популярний "народний" автомобіль Toyota Camry - також від 2010 року.

Додамо, що це вже другий продаж машини за рік. У березні 2021 року ЛуАЗ продали за 9,3 тисячі доларів.

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