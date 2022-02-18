У США за скажені гроші продають декілька "Жигулі" та "Волгу"

За цю суму можна придбати непогане вживане авто.

У США вирішили виставити на продаж досить незвичайний "автомобільний" лот.

Так, житель штату Орегон виставив на продаж автомобілі часів СРСР. Зокрема, на eBay він виставив оголошення про продаж кілька "Жигулі", дві "Волги" та "Москвич", - передає Carakoom.

Зазначається, що стан у всіх чудовий, а пробіг мінімальний. Ось тільки це дуже позначилося на ціні. Так, за ВАЗ-2107 1988 року, кузов якого пофарбований у червоний колір, а на одометрі зафіксовано цифру 20 тисяч км, просять 11 тисяч доларів. Він комплектується оригінальним 4-циліндровим двигуном потужністю 77 к.с., який пов'язаний із п'ятиступінчастою "механікою" та заднім приводом.

Також на продаж виставили ВАЗ-2106 1989 року, який проїхав лише 21 тисячу км і також знаходиться в ідеальному стані. Нинішній власник придбав його у мешканця Німеччини, який встиг трохи доопрацювати екстер'єр машини. У "Жигулі" з'явився нестандартний повітрозабірник під лобовим склом, чорні шильдики на решітці радіатора та інші колісні диски. За цей екземпляр власник просить 14 тисяч доларів. Є ще один ВАЗ-2106 з пробігом 5 тисяч км, який оцінили в $17 тисяч доларів.

ГАЗ-24-10, який зійшов з конвеєра 1989 року, до США потрапив із України. Незважаючи на солідний вік, він також зберігся в ідеальному стані та повній комплектації. За словами власника його пробіг дорівнює 25 тисячам км і він планує отримати за машину 17 тисяч доларів. Друга "Волга", випущена 1988-го, взагалі проїхала 6 700 км, тому її оцінили в 23 тисячі доларів. Найсвіжішим із колекції виявився Мосвіч-2141 1991 року випуску, який оцінили у $15 тисяч доларів.

Читайте також:

У Польщі за 20 тисяч доларів продають "Жигулі" з мізерним пробігом

У США за 7,5 тисячі доларів продали 27-річний український автомобіль

Автомобілістам дали поради, як підготуватися до продажу машини