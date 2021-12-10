У США знайшли ексклюзивну колекцію із сотнями рідкісних Ford Mustang та Shelby Cobra: відео

Вони всі мають ідеальний стан.

Незвичайну автомобільну колекцію вдалося зібрати жителю американського міста Х'юстон, штат Техас, Гері Томасу.

Про це повідомляє Autoevolution.

Зазначається, що Томас зібрав рідкісні та водночас дорогоцінні машини одного бренду - Ford та Shelby, який базується саме на американському автовиробнику.

Так, в ексклюзивній колекції чоловіка можна знайти не лише Mustang та Cobra. Насправді у ній є автомобілі Ford, виготовлені від 1930 до 2020 року. У гаражі знаходяться Ford Thunderbird, Shelby Cobra, Model B 1930-х років і останній суперкар GT. Але за кількістю екземплярів домінують різні високопродуктивні версії Mustang, виготовлені від 1965 до 1970 року. Зокрема, тут присутні щонайменше 15 поні породи Shelby. Серед них є виняткові й рідкісні екземпляри. GT350 і GT500 зразка 1966–1970 років, включаючи купе та кабріолет, а також моделі KR. Також на реставрації знаходиться пара версій GT350 Hertz.

Крім Shelby, він також володіє великою кількістю Mustang 1969 та 1970 років у версіях Cobra Jet, Mach 1 та Boss. Майже кожен Mustang, який Ford представив після того, як Керролл Шелбі припинив випуск GT.

Томас колекціонує Ford більш як 40 років, тому не дивно, що йому потрібне приміщення площею понад тисячу квадратних метрів, щоб зберігати усі автомобілі. І це ще не вся колекція, а лише дві сотні машин в ідеальному стані. Ще близько сотні машин знаходяться у Східному Техасі, в очікуванні своєї черги на реставрацію.

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