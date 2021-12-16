У США знайшли "кладовище" з десятками легендарних жовтих таксі: фото

Вони жодного разу так і не виїхали на дорогу.

Незвичайну знахідку вдалося відшукати в одному з лісів Нью-Йорка.

Американський фотограф Грег Мартуччі опублікував у соціальній мережі Facebook серію фотографій напіврозібраних жовтих таксі компанії MetroKing.

Зазначимо що MetroKing була відома своїми культовими жовтими машинами Checker Cab, які стали одним із символів Нью-Йорка. Легендарні автомобілі перевозили мешканців міста та туристів багато років. Однак у 2009 році фірма збанкрутувала, після чого всі перспективні розробки канули у небуття.

Одним із проєктів компанії були модифіковані пікапи Chevrolet Colorado. Для роботи на службі таксі фахівці переробляли вантажний відсік моделі в пасажирську кабіну. Такі автомобілі могли перевозити до шістьох людей, а також були пристосовані для транспортування людей з обмеженими можливостями.

У багатьох автомобілів не встигли пофарбувати пасажирські кабіни, а в деяких моделей деталі знаходяться в заводських упаковках. Серед недобудованих машин можна помітити готовий прототип Chevrolet S10, який американські фахівці таки встигли закінчити.

Раніше розповідалося про те, що у Великій Британії просто неба знайшли "кладовище" занедбаних Mercedes-Benz G-Class.