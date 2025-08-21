- Дата публікації
У старому гаражі виявили культовий спорткар Dodge Charger 1969 року
Раритетну автівку відправили на реставрацію, адже вона простояла понад 50 років.
У США у гаражі виявили покинутий Dodge Charger 1969 року в надзвичайно рідкісній версії 500 Hemi. Таких 425-сильних авто випустили лише 67.
Про це пише Autoevolution.
Це раритетна версія моделі, яка, по суті, була серійним варіантом гоночного авто з NASCAR. Вона полегшена, а також відрізняється зміненою передньою частиною та покращеною аеродинамікою.
Спорткар відправили на реставрацію, оскільки наразі такі авто коштують у середньому 200 тисяч доларів.
Усього випустили 392 Dodge Charger 500 1969 року, проте тільки 67 авто отримали 7,0-літровий V8 Hemi на 425 сил. Із 3-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає 5,7 с, а максимальна швидкість становить 265 км/год.
