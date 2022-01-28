У Великій Британії чоловік 70 років керував авто без посвідчення та страхування, його жодного разу не зупиняли патрульні

У Великій Британії чоловік 70 років керував авто без посвідчення та страхування, його жодного разу не зупиняли патрульні

Але зрештою його все ж викрили.

Чоловік із міста Булвелл у Великій Британії понад 70 років керував автомобілем без водійських прав і без страхування.

Про це повідомляє Autoevolution.

Місцева поліція розповіла історію анонімного правопорушника на своїй сторінці у соцмережі. 84-річного водія затримали після того, як його автомобіль потрапив на запис відеокамери на одній з місцевих автозаправок. Комп’ютерна система позначила автомобіль як такий, що працює без належної документації, передає Авто24.

Коли поліція знайшла автомобіль та власника, правоохоронці ледве повірили, що таке можливо: водій розповів, що навчився керувати автомобілем у 12 років і відтоді їздить, не маючи водійського посвідчення чи страхового полісу. За сім десятиліть чоловік змінив багато машин, але не мав жодного інциденту на дорозі. Його навіть жодного разу не зупиняла поліція.

"На щастя, він ніколи не потрапляв у аварію, не завдав нікому травм чи фінансових збитків, вдаривши їх, не маючи страхування!", - повідомляє поліція у Facebook.

У дописі не сказано, яке покарання загрожує водієві, але він містить хештег #cantpaywelltakeitaway (не заплатиш на місці – заберемо), який натякає на евакуацію транспортного засобу на штрафмайданчик.

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