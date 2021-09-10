У Великій Британії чоловік проїхався на автомобілі залізничною колією

Водія ув'язнили на 15 місяців та призначили штраф.

У Великій Британії чоловік проїхався на залізничних коліях на своєму автомобілі.

Про це повідомили у британській транспортній поліції.

31-річний водій проїхав залізницею 800 метрів між двома станціями. Потім він кинув авто і втік з місця події. Поліцейські знайшли в машині мобільний телефон і відстежили чоловіка.

Британець відмовився коментувати інцидент і тільки заперечував, що керував транспортний засобом, коли йому показали кадри з відеокамер.

Проїзд коліями на авто призвів до збитків залізниці та пасажирів на суму понад 23 000 фунтів стерлінгів, і затримці на вісім годин.

Чоловіка визнали винним у загрозі людям на залізниці, небезпечному водінню та використанні транспортного засобу без страховки. Його засудили до 15 місяців ув'язнення, а ще він має заплатити 156 фунтів стерлінгів штрафу.

Інспектор-детектив Реймонд Аскотт сказав: "Це був надзвичайно небезпечний і безглуздий вчинок, який спричинив значний ризик для пасажирів та пошкодив залізницю. Вирок, винесений йому, відображає тяжкість цього злочину, і ми вдячні, що ніхто не постраждав внаслідок тривожної поведінки чоловіка".

Також Аскотт додав, що тепер у водія "буде достатньо часу, щоб поміркувати над своїми ідіотськими діями у в'язниці".

Watch the shocking moment a driver sped down the railway tracks near Birmingham.



He’ll now have plenty of time to reflect on this ‘immensely dangerous and senseless act’ in prison.



Full story here https://t.co/OYE29CNWN9 pic.twitter.com/5IQhVJR8JY — British Transport Police (@BTP) September 7, 2021

Раніше повідомлялося, що у Люксембурзі потяг протаранив автівку, яка застрягла на залізничних коліях.

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