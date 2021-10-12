У Великій Британії електрокари перевищили кількість плагін-гібридів: скільки таких авто в країні

У вересні там зареєстрували понад 32 тисячі електромобілів.

У Великій Британії загальна кількість електромобілів (BEV) на дорогах вперше випередила кількість плагін-гібридів (PHEV).

Про це повідомляє компанія RAC.

У вересні в країні зареєстрували найбільшу кількість нових електрокарів – 32 721. Загалом у Британії зараз 332 299 електричних авто, в той час як плагін-гібридів нараховується 327 183 моделей.

Зараз на дорогах BEV складають 50,4% усіх автомобілів, що підключаються, порівняно з 46,3% в той ж період минулого року.

Також читайте Як змінювалася вартість акумуляторної батареї для електрокарів за останні 13 років: графік

Хоча електрокари все ще складають лише 1% від загального парку автомобілів у Великій Британії, але за останні роки там значно зросли темпи їхніх продаж. З 2018 по 2019 рік кількість нових електромобілів більше, ніж подвоїлася – до 37 850, а через рік майже втричі збільшилася до 108 205.

Водночас середньомісячні продажі нових дизельних автомобілів впали з 48 481 у 2019 році до 21 814 у 2020 році, а у цьому році зареєстровано лише 13 067 авто.

Продажі бензинових автомобілів також значно скоротилися. У 2019 в місяць в середньому продавалося 123 534 моделей, у 2020-му – 75 265, а у цьому році цей показник становить 69 066.

У дослідженні RAC також розповідається, наскільки криза доставки палива у Британії вплинула на бажання водіїв переходити на електрику. Майже 3 з 10 (28%) з 2419 опитаних водіїв сказали, що їхній інтерес до покупки електромобіля збільшився внаслідок останніх подій. 43% цих людей заявили, що хочуть змінити авто протягом наступних трьох років.

Раніше повідомлялося, що у Британії створили бездротову зарядку для електрокарів.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання