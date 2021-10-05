У Великій Британії назвали найпопулярніші автомобілі 2021 року: лідер може здивувати

У Великій Британії назвали найпопулярніші автомобілі 2021 року: лідер може здивувати

У країні полюбляють компактні міські машини.

Товариство автомобільних виробників і торговців Великої Британії опублікувало звіт із найбільш продаваними новими машинами в країні у 2021 році.

Про це повідомляє сайт Autocar.

Найпопулярнішим автомобілем за перші 9 місяців цього року став Vauxhall Corsa, якого придбали 32 616 одиниць. Цей автомобіль багато років є найпопулярнішим у класі компактних авто у Британії та найбільш продаваною моделлю Vauxhall.

Також у трійку лідерів потрапили Volkswagen Golf з 26 606 продажами та Ford Fiesta з 26 360 угодами. Першому автомобілю це вдалося завдяки перевагам його восьмого покоління, а другий стає найпопулярнішим в країні з 2009 року.

П'ятірку найбільш продаваних машин закривають Ford Puma (26 129 продаж) та Mercedes-Benz А-класу (24 944 продаж). Відзначається, що модель Ford досягла таких показників завдяки привабливій ціні та хорошій динаміці, а "Мерс" - через вихід гібридної версії та низькій податковій ставці.

Далі список виглядає так: Volkswagen Polo (24 422 продаж), Kia Sportage (24 400 продаж), Toyota Yaris (23 969 продаж), BMW 3 серії (23 253 продаж) та Nissan Qashqai (22 535 продаж).

Раніше повідомлялося, що в Україні встановили рекорд продаж вживаних авто.

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