У Великій Британії просто неба знайшли "кладовище" занедбаних Mercedes-Benz G-Class: відео

Щонайменше їх там у кількості 20 екземплярів.

На одній з приватній території у Великій Британії вдалося відшукати цікаву автомобільну знахідку.

Як повідомляє Carscoops, блогер зумів знайти "кладовище" з близько двома десятками покинутих просто неба позашляховиків Mercedes-Benz G-Class.

Так, більшість позашляховиків на цьому “кладовищі” все ще мають непоганий зовнішній вигляд, хоча ближчий огляд показує, що їм бракує деталей, особливо всередині. Пару з них розібрали, але деякі позашляховики виглядають так, ніби вони на ходу.

Попри це, деякі автомобілі встигли перетворитися на брухт. Більшості автомобілів не вистачає деяких елементів - решіток радіатора, бамперів, оптики або скла. Причини, через які позашляховики відправили гнити на покинуту ділянку, невідомі. Автор ролика знімає майже у повній темряві, підсвічуючи автомобілі ліхтариком. Він пояснив, що вирушив на стоянку спеціально ще до світанку, оскільки потрапити туди у світлу пору доби набагато проблематичніше.

Серед позашляховиків на звалищі є як досить нові, так і старіші, рідкісніші, моделі 1980-х років з епохи W460. Також є кілька примірників з тридверним кузовом і короткою колісною базою, найцікавішим з яких є червоний кабріолет. Випуск такого типу кузову німецький виробник припинив у середині 2010-х років. Серед позашляховиків знайшлось місце і для кількох старих седанів, також Mercedes-Benz. Найбільш примітним з них є W114.

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