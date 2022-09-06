У Великій Британії суттєво зросли ціни на вживані автомобілі

Так, ринок вживаних автомобілів у Великій Британії продовжує бити рекорди, і, незважаючи на інфляційний тиск, ціни на вживані автомобілі продовжують зростати.

Відповідно до даних індексу роздрібних цін Auto Trader, який аналізує приблизно 900 000 транспортних засобів по всій країні, середні ціни на вживані автомобілі в серпні підскочили на 15,6 відсотка порівняно з серпнем 2021 року, що стало 29-м місяцем поспіль зростання цін. З липня по серпень цього року ціни підскочили на 0,3%, передає Auto24.

Зазначається, що середня ціна на вживаний автомобіль у Великій Британії зараз зросла на 36,4 відсотка порівняно з серпнем 2020 року та на 43,4 відсотка з серпнем 2019 року. Цікаво, що продажі вживаних автомобілів у другому кварталі цього року впали на 13 відсотків порівняно з другим кварталом 2019 року. Це падіння продажів було спричинене браком пропозиції.

Перегляд цін на вживані моделі окремих моделей показує, що середня ціна Peugeot 107 підскочила до 3 652 фунтів стерлінгів (4 187 доларів США), що на 43,2 відсотка більше, ніж у серпні 2021 року. Ціни на Fiat Punto підскочили до 4 802 фунтів стерлінгів (5 506 доларів США), що на 39,5 відсотка вище, Renault Scenic коштує 7 501 фунт стерлінгів (8 600 доларів США), що на 38,5 відсотка більше, а середня вживана Toyota Prius має ціну 15 388 фунтів стерлінгів (17 644 доларів США), що становить стрибок на 38 відсотків з серпня минулого року.

Проте є деякі моделі, які зараз дешевші, ніж у серпні 2021 року. Наприклад, вартість Audi SQ5 впала на 4,4% до £34 325 ($39 358), Land Rover Discovery 4 впала на 5,1% до £20 085 ($23 030), BMW 8-Series впала на 7,4% до £ 53 206 (61 007 доларів), а середня ціна вживаного Jaguar XK різко впала на 12 відсотків до 22 366 фунтів (25 645 доларів).

“NFDA очікує, що вартість вживаних автомобілів ще деякий час залишатиметься стабільною”, — говорить виконавчий директор Національної асоціації дилерів із франшизи (NFDA) Сью Робінсон.

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