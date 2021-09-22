У Великій Британії знайшли унікальну Lamborghini, яка простояла в сараї понад 30 років

У Великій Британії знайшли унікальну Lamborghini, яка простояла в сараї понад 30 років

Екземпляр ще й досить непогано зберігся.

У сільській місцевості Великої Британії знайшли унікальну Lamborghini Espada.

Про це повідомляє L'Argus.

Ця модель випускалася від 1968 до 1978 року у кількості 1 200 екземплярів, 130 з яких були з правим кермом. Один з таких екземплярів, власне, й вдалося знайти в сараї. Кожен з них був оснащений 4,0-літровим двигуном V12 потужністю до 350 к.с. в тандемі з механічною коробкою передач.

Зазначається, що Lamborghini простояла в сараї не менш трьох десятиліть. Відповідно до припущень, колись авто сховали в цьому місці від сторонніх. Для надійності Lamborghini загородили двома автомобілями бренду Vauxhall. Йдеться про Calibra, а також Cavalier. Знахідка була виявлена новими господарями землі, на якій розміщується будівля.

Незважаючи на бруд і сміття, раритет може похвалитися хорошим станом. Кузов не має явних пошкоджень або корозії. Синя шкіра в автомобільному салоні не вицвіла. Цьому, ймовірно, сприяла ізоляція від прямих променів сонця.

На одометрі значиться менше 4 500 миль (близько 7 200 кілометрів). Однак судити про реальність пробігу не можна. Авто планують виставити на торги. Очікувана вартість автомобіля повинна скласти 100 тисяч доларів.

Раніше розповідалося про те, що у Великій Британії виставили на продаж 14-річну Lamborghini з мізерним пробігом.

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