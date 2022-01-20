У занедбаному саду виявили колекцію рідкісних ретроавтомобілів: відео

Їхній стан залишає бажати кращого.

У британському Уельсі знайшли незвичайну автомобільну знахідку.

Так, просто неба в одному з занедбаних садів виявили колекцію десятків ретроавтомобілів десятка 60-90-х років випуску.

Більшість класичних машин вже довгий час просто стоять, у зв'язку з чим, їхній стан залишає бажати кращого. Усі транспортні засоби належать одному власнику, який планує незабаром виставити автомобілі на продаж.

Найцінніший автомобіль на "цвинтарі" – Porsche 912. Більш доступну версію моделі 911 з 90-сильним двигуном випускали в 1966-1969 роках. Також дізнаються лімітований Porsche 924 Turbo та рідкісний кабріолет Fiat 124 Spider (родич "Жигулів" ВАЗ-2101). Є і сучасніший родстер Mazda MX-5. Більш масовими є Lancia Delta, BMW 3 Series та Mercedes-Benz 190. Майже всі автомобілі перебувають у страшному стані. Кузови машин покриті рясною іржею, а салони сильно розірвані.

Виявилося, що покинута колекція належить місцевому жителю Рейну Адамсону, який через проблеми зі здоров'ям перестав доглядати своїх автомобілів. На сьогоднішній день жодна з машин не заводиться. За словами чоловіка, всі транспортні засоби він купував у відмінному стані та на повному ходу.

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