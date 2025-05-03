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Uber планує запустити роботаксі: де та коли можуть з’явитися
Запустити безпілотні транспортні засоби у таксі компанія планує у Європі. Зробити це хочуть вже 2026 року.
Американська компанія Uber і китайська Momentum запускають робототаксі на різних світових ринках — почнуть у Європі. Старт запланований на 2026 рік.
Про це пише видання Bloomberg.
Спочатку компанії запровадять операторів безпеки в автомобілі. Momenta наразі використовує автономні безпілотні системи на дорогах Китаю, але разом з Uber вони вийдуть за межі ринків США і КНР.
Журналісти зазначають, що Uber уже уклав понад десяток угод з різними міжнародними партнерами, щоб впроваджувати самокеровані технології у свої сервіси з перевезень, доставки та вантажоперевезень. Попит на це зростає.
Наприклад, Tesla готує запуск своїх робототаксі з водіями в Остіні, а компанія Waymo, яка є дочірньої структури Alphabet, активно розширює автопарки у великих містах.
Нагадаємо, американська компанія Motional спільно з Hyundai розробили повністю безпілотний електромобіль — Hyundai Ioniq 5.