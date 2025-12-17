- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 223
- Час на прочитання
- 1 хв
Українець у США створив летючий автомобіль: старт серійного виробництва Alef Model A
Американський стартап Alef Aeronautics розпочав серійне виробництво летючого авто Model A Ultralight, розробленого українцем Джимом Духовни.
Американський стартап Alef Aeronautics розпочав серійне виробництво летючого автомобіля Model A Ultralight. Новинка здатна злітати та сідати вертикально, а також долати до 177 км у повітрі.
Як повідомили у компанії, складання серійних машин здійснюють вручну на підприємстві в Каліфорнії.
Наразі триває робота над першим серійним екземпляром. Упродовж найближчих місяців виробник планує випустити обмежену тестову партію з кількох автомобілів, які проходитимуть випробування в реальних умовах під контролем інженерів Alef.
Загалом на Alef Model A Ultralight уже оформлено близько 3500 попередніх замовлень.
Проєкт розробляли під керівництвом Джима Духовни — підприємця, який походить із київської єврейської родини. Орієнтовна вартість летючого авто становить близько 300 тисяч доларів.
Двомісний Model A Ultralight має обтічний футуристичний дизайн, двері, що підіймаються догори, та електричну силову установку з вісьмома моторами, кожен із яких приводить в дію окремий пропелер. Автомобіль може злітати вертикально без злітної смуги.
Заявлена максимальна швидкість у повітрі становить 350–360 км/год, тоді як на землі авто розганяється до 40–50 км/год. Запас ходу — до 177 км у повітряному режимі та близько 320–350 км під час руху дорогами.
Раніше повідомлялось, що компанія Volkswagen розпочала випробування прототипу електромобіля Gen.Urban без керма й педалей.