Українець у США створив летючий автомобіль: старт серійного виробництва Alef Model A

Джим Духовный, генеральный директор компании "Алеф", рядом с летающим автомобилем во время испытательного полета / © Фото з відкритих джерел

Реклама

Американський стартап Alef Aeronautics розпочав серійне виробництво летючого автомобіля Model A Ultralight. Новинка здатна злітати та сідати вертикально, а також долати до 177 км у повітрі.

Як повідомили у компанії, складання серійних машин здійснюють вручну на підприємстві в Каліфорнії.

Model A Ultralight / © Фото з відкритих джерел

Наразі триває робота над першим серійним екземпляром. Упродовж найближчих місяців виробник планує випустити обмежену тестову партію з кількох автомобілів, які проходитимуть випробування в реальних умовах під контролем інженерів Alef.

Реклама

Загалом на Alef Model A Ultralight уже оформлено близько 3500 попередніх замовлень.

Проєкт розробляли під керівництвом Джима Духовни — підприємця, який походить із київської єврейської родини. Орієнтовна вартість летючого авто становить близько 300 тисяч доларів.

Model A Ultralight. / © Фото з відкритих джерел

Двомісний Model A Ultralight має обтічний футуристичний дизайн, двері, що підіймаються догори, та електричну силову установку з вісьмома моторами, кожен із яких приводить в дію окремий пропелер. Автомобіль може злітати вертикально без злітної смуги.

Заявлена максимальна швидкість у повітрі становить 350–360 км/год, тоді як на землі авто розганяється до 40–50 км/год. Запас ходу — до 177 км у повітряному режимі та близько 320–350 км під час руху дорогами.

Реклама

Раніше повідомлялось, що компанія Volkswagen розпочала випробування прототипу електромобіля Gen.Urban без керма й педалей.