Українським водіям у Польщі загрожують великі штрафи: на що треба звернути увагу

У Польщі перевіряють системи освітлення автомобілів / © Unsplash

Реклама

У Польщі до кінця поточного року триватимуть масштабні рейди з перевірки технічного стану транспортних засобів. Польська дорожня поліція особливу увагу звертатиме на системи освітлення. Порушникам загрожують штрафи до 3000 злотих (35000 грн).

Про це пише польське видання Interia.

Під час перевірок поліцейські звертають увагу на неправильне налаштування фар, пошкоджені або помутнілі плафони та повністю несправне освітлення. Особливо прискіпливо оглядають старі автівки.

Реклама

Українським водіям варто пам’ятати, що у Польщі, на відміну від Чехії та Німеччини, вважається порушенням використання так званих ретрофітів — світлодіодних джерел світла в галогенних фарах. Польське законодавство забороняє їх використання в автомобілях з оригінальним галогенним освітленням.

За керування автомобілем без увімкнутого освітлення у світлу пору доби загрожує штраф від 100 злотих та 2 штрафні бали, а в темну пору — до 300 злотих та 6 балів від сутінків до світанку.

Загалом за керування технічно несправним транспортним засобом дорожня поліція може накласти штраф від 20 до 3000 злотих.

Безкоштовна перевірка світлових систем доступна для водіїв у чотири суботи: 25 жовтня, 15 листопада, 22 листопада та 6 грудня 2025 року.

Реклама

Від 25 жовтня правоохоронці застосовуватимуть санкції в повному обсязі, оскільки автовласники отримали можливість безкоштовно усунути недоліки.

Нагадаємо, від 1 листопада на українських біженців у Польщі чекають певні зміни, що стосуються проживання на території цієї країни.