Українці кинулися купувати дешеві електромобілі: що саме обирають

Українці кинулися купувати дешеві електромобілі. / © Associated Press

Реклама

В Україні фіксується справжній бум продажів недорогих електромобілів. Попит на ці машини суттєво зріс, адже вони вважаються надзвичайно економічними у повсякденному користуванні — власникам не потрібно витрачатися на пальне, що робить їх особливо привабливими в умовах економії.

За даними організації “Укравтопром”, у травні 2025 року українці придбали 1257 електрокарів. Це на 93% більше, ніж у травні минулого року, що свідчить про стійке зростання інтересу до цього сегменту ринку.

Попри обмежену кількість моделей, які офіційно постачаються дилерами, український ринок активно наповнюється завдяки імпорту зі сторони інших продавців. Особливо популярними стали бюджетні електрокари китайського виробництва. До України ввозять не лише моделі від брендів КНР, але й автомобілі інших відомих компаній, які мають виробничі потужності в Китаї.

Реклама

ТОП-10 найпопулярніших нових електрокарів в Україні у травні 2025 року:

Volkswagen ID.Unyx — 254 авто

BYD Song Plus — 210 авто

Honda e:NS1 — 188 авто

BYD Sea Lion 07 — 61 авто

Zeekr 7X — 55 авто

Zeekr 001 — 52 авто

Audi Q4 e-tron — 52 авто

Honda M-NV — 44 авто

Volkswagen ID.4 — 34 авто

BYD Yuan Plus — 28 авто

Експерти зазначають, що зростання попиту на електромобілі пов’язане не лише з економічними факторами, а й із розвитком інфраструктури для заряджання, зниженням вартості самих авто та все ширшим асортиментом моделей, які з’являються на ринку. Очікується, що тенденція до зростання продажів бюджетних електрокарів продовжиться і в другій половині 2025 року.

Раніше ми розповідали, хто очолив глобальний рейтинг найпродаванішіх авто у світі.