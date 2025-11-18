Українці масово купують "американців": топ вживаних авто з США

Tesla Model Y / © Tesla

У жовтні українці продовжили активно купувати вживані авто зі США. За даними профільних аналітиків, протягом місяця було придбано понад 5,8 тисячі легковиків з американського ринку, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє “УкрАвтопром”.

Ключові тенденції:

49% імпортованих авто – електромобілі;

36% – бензинові машини;

8% – гібриди;

4% – дизельні авто;

3% – авто з ГБО.

Середній вік "американців", які поповнили український автопарк, становить 5,2 року, що свідчить про зростання попиту на відносно нові, технологічні транспортні засоби.

Топ-5 найпопулярніших моделей з США у жовтні:

TESLA Model Y – 900 авто TESLA Model 3 – 841 авто FORD Escape – 408 авто NISSAN Rogue – 273 авто TESLA Model S – 270 авто

Загалом частка Tesla серед вживаних машин зі США залишається найбільшою: три моделі бренду очолили список, і це підтверджує тренд на електромобілі та інтерес українців до енергоефективних і технологічних рішень.

Раніше повідомлялось, що ринок електромобілів в Україні продовжує бити рекорди. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисячі авто на батареях, що на 145% більше, ніж торік.