ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
Кількість переглядів
20
Час на прочитання
1 хв

Українці масово купують "американців": топ вживаних авто з США

У жовтні 2025 року українці імпортували понад 5,8 тисячі вживаних автомобілів зі США, що вдвічі більше, ніж роком раніше.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Tesla Model Y

Tesla Model Y / © Tesla

У жовтні українці продовжили активно купувати вживані авто зі США. За даними профільних аналітиків, протягом місяця було придбано понад 5,8 тисячі легковиків з американського ринку, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомляє “УкрАвтопром”.

Ключові тенденції:

  • 49% імпортованих авто – електромобілі;

  • 36% – бензинові машини;

  • 8% – гібриди;

  • 4% – дизельні авто;

  • 3% – авто з ГБО.

Середній вік "американців", які поповнили український автопарк, становить 5,2 року, що свідчить про зростання попиту на відносно нові, технологічні транспортні засоби.

Топ-5 найпопулярніших моделей з США у жовтні:

  1. TESLA Model Y – 900 авто

  2. TESLA Model 3 – 841 авто

  3. FORD Escape – 408 авто

  4. NISSAN Rogue – 273 авто

  5. TESLA Model S – 270 авто

Загалом частка Tesla серед вживаних машин зі США залишається найбільшою: три моделі бренду очолили список, і це підтверджує тренд на електромобілі та інтерес українців до енергоефективних і технологічних рішень.

Раніше повідомлялось, що ринок електромобілів в Україні продовжує бити рекорди. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисячі авто на батареях, що на 145% більше, ніж торік.

Дата публікації
Кількість переглядів
20
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie