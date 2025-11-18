- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 20
- Час на прочитання
- 1 хв
Українці масово купують "американців": топ вживаних авто з США
У жовтні 2025 року українці імпортували понад 5,8 тисячі вживаних автомобілів зі США, що вдвічі більше, ніж роком раніше.
У жовтні українці продовжили активно купувати вживані авто зі США. За даними профільних аналітиків, протягом місяця було придбано понад 5,8 тисячі легковиків з американського ринку, що в 2,2 раза більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Про це повідомляє “УкрАвтопром”.
Ключові тенденції:
49% імпортованих авто – електромобілі;
36% – бензинові машини;
8% – гібриди;
4% – дизельні авто;
3% – авто з ГБО.
Середній вік "американців", які поповнили український автопарк, становить 5,2 року, що свідчить про зростання попиту на відносно нові, технологічні транспортні засоби.
Топ-5 найпопулярніших моделей з США у жовтні:
TESLA Model Y – 900 авто
TESLA Model 3 – 841 авто
FORD Escape – 408 авто
NISSAN Rogue – 273 авто
TESLA Model S – 270 авто
Загалом частка Tesla серед вживаних машин зі США залишається найбільшою: три моделі бренду очолили список, і це підтверджує тренд на електромобілі та інтерес українців до енергоефективних і технологічних рішень.
Раніше повідомлялось, що ринок електромобілів в Україні продовжує бити рекорди. У жовтні українці зареєстрували майже 10,5 тисячі авто на батареях, що на 145% більше, ніж торік.