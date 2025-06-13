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Українці масово купують авто з Китаю: які моделі популярні
Українці все більше почали купувати авто, імпортовані з Китаю. Є популярні моделі нових та вживаних автомобілів.
Минулого місяця українці придбали 1580 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Це на 70% більше, ніж у травні 2024 року.
Про це повідомляє Укравтопром.
Збільшення попиту особливо помітне на нові авто китайського виробництва — їх було придбано 1335 одиниць, що на 92% більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас ринок вживаних китайських автомобілів також показав зростання, хоч і скромніше — 245 одиниць, що на 5% більше.
Переважна більшість імпортованих з Китаю легковиків — це електромобілі, на які припадає 85% від загального обсягу. Це підкреслює зростаючий інтерес українців до екологічного транспорту та розширення його доступності завдяки китайським виробникам.
Топ-5 моделей: що обирають українці?
Серед нових легковиків китайського походження, найпопулярнішими стали:
VW ID.UNYX — 254 одиниці
BYD Song Plus — 216 одиниць
HONDA eNS1 — 188 одиниць
BYD Sea Lion 07 — 61 одиниця
ZEEKR 7X — 55 одиниць
Щодо вживаних автомобілів з Китаю, лідерами продажів є:
ZEEKR 001 — 26 одиниць
BUICK Envision — 19 одиниць
VW ID.UNYX — 18 одиниць
AUDI Q4 e-tron — 17 одиниць
MG ZS — 15 одиниць.
Ці дані свідчать про те, що китайський автопром стрімко завойовує український ринок, особливо в сегменті електромобілів.
Раніше повідомлялося, у травні український автопарк поповнився понад 3 тисячами гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Цікаво, що 60% від цього числа становили нові автомобілі (порівняно з 55% торік), що свідчить про зростальну довіру до гібридних технологій серед покупців нових авто.