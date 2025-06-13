Українці масово купують авто з Китаю: які моделі популярні

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Минулого місяця українці придбали 1580 легкових автомобілів, імпортованих з Китаю. Це на 70% більше, ніж у травні 2024 року.

Про це повідомляє Укравтопром.

Збільшення попиту особливо помітне на нові авто китайського виробництва — їх було придбано 1335 одиниць, що на 92% більше порівняно з попереднім місяцем. Водночас ринок вживаних китайських автомобілів також показав зростання, хоч і скромніше — 245 одиниць, що на 5% більше.

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Переважна більшість імпортованих з Китаю легковиків — це електромобілі, на які припадає 85% від загального обсягу. Це підкреслює зростаючий інтерес українців до екологічного транспорту та розширення його доступності завдяки китайським виробникам.

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Серед нових легковиків китайського походження, найпопулярнішими стали:

VW ID.UNYX — 254 одиниці BYD Song Plus — 216 одиниць HONDA eNS1 — 188 одиниць BYD Sea Lion 07 — 61 одиниця

ZEEKR 7X — 55 одиниць

Щодо вживаних автомобілів з Китаю, лідерами продажів є:

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ZEEKR 001 — 26 одиниць

BUICK Envision — 19 одиниць

VW ID.UNYX — 18 одиниць

AUDI Q4 e-tron — 17 одиниць

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MG ZS — 15 одиниць.

Ці дані свідчать про те, що китайський автопром стрімко завойовує український ринок, особливо в сегменті електромобілів.

Раніше повідомлялося, у травні український автопарк поповнився понад 3 тисячами гібридних легкових авто (HEV та PHEV), що на 43% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Цікаво, що 60% від цього числа становили нові автомобілі (порівняно з 55% торік), що свідчить про зростальну довіру до гібридних технологій серед покупців нових авто.

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