Українці масово купують бензинові авто: лідери продажів у вересні

У вересні 2025 року український автопарк суттєво розширився: було зареєстровано понад 12,6 тисяч легкових автомобілів із бензиновими двигунами. Це на 27% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це пише УкрАвтопром.

Зростання ринку в основному забезпечили імпортовані вживані автомобілі. Вони склали 10,5 тисяч реєстрацій, та продемонстрували приріст у 34%. Тоді як нових бензинових авто було зареєстровано понад 2,1 тисячі. Цей сегмент зріс лише на 2%.

Лідери серед нових авто

У сегменті нових бензинових легковиків найбільшою популярністю користувалися кросовери та моделі від азіатських і європейських виробників:

HYUNDAI Tucson (203 од.) MAZDA CX5 (164 од.) KIA Sportage (118 од.) SKODA Kodiaq (108 од.) SKODA Octavia (100 од.)

Найпопулярніші вживані авто

Серед імпортованих вживаних автомобілів із бензиновими двигунами домінують німецькі моделі:

VOLKSWAGEN Golf (701 од.) VOLKSWAGEN Tiguan (592 од.) AUDI Q5 (560 од.) NISSAN Rogue (487 од.) AUDI A4 (332 од.)

