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- Авто Світ
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Українці масово купують вживані авто з США — які моделі в топі
У травні українці придбали майже 4 тисячі вживаних авто з США. Найпопулярніші — Tesla Model Y і Model 3, а також Ford Escape.
У травні 2025 року українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі Сполучених Штатів. Це на 6% більше, ніж у квітні.
Про це повідомляє “УкрАвтоПром”.
Електромобілі впевнено лідирують — вони становлять 42,2% усіх “американців” на українських номерах. Бензинові авто майже зрівнялися з ними — 42,1%. Крім того, у травневому автопарку з США:
7,9% гібридів,
4% дизельних авто,
3,8% авто з ГБО.
Середній вік придбаних автомобілів — 5,7 року.
ТОП-5 найпопулярніших вживаних моделей зі США в Україні:
Tesla Model Y — 534 авто
Tesla Model 3 — 471 авто
Ford Escape — 271 авто
Nissan Rogue — 205 авто
Jeep Cherokee — 201 авто
Попит на вживані авто з США стабільно зростає, зокрема завдяки широкому вибору електрокарів та вигідній вартості порівняно з новими аналогами.