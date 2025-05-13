Українці масово купують вживані авто з США — які моделі в топі

TESLA. / © electrek

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У травні 2025 року українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі Сполучених Штатів. Це на 6% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє “УкрАвтоПром”.

Електромобілі впевнено лідирують — вони становлять 42,2% усіх “американців” на українських номерах. Бензинові авто майже зрівнялися з ними — 42,1%. Крім того, у травневому автопарку з США:

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7,9% гібридів,

4% дизельних авто,

3,8% авто з ГБО.

Середній вік придбаних автомобілів — 5,7 року.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних моделей зі США в Україні:

Tesla Model Y — 534 авто Tesla Model 3 — 471 авто Ford Escape — 271 авто Nissan Rogue — 205 авто Jeep Cherokee — 201 авто

Попит на вживані авто з США стабільно зростає, зокрема завдяки широкому вибору електрокарів та вигідній вартості порівняно з новими аналогами.