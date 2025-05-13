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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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193
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Українці масово купують вживані авто з США — які моделі в топі

У травні українці придбали майже 4 тисячі вживаних авто з США. Найпопулярніші — Tesla Model Y і Model 3, а також Ford Escape.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
TESLA

TESLA. / © electrek

У травні 2025 року українці придбали 3,9 тисячі вживаних легкових авто, ввезених зі Сполучених Штатів. Це на 6% більше, ніж у квітні.

Про це повідомляє “УкрАвтоПром”.

Електромобілі впевнено лідирують — вони становлять 42,2% усіх “американців” на українських номерах. Бензинові авто майже зрівнялися з ними — 42,1%. Крім того, у травневому автопарку з США:

  • 7,9% гібридів,

  • 4% дизельних авто,

  • 3,8% авто з ГБО.

Середній вік придбаних автомобілів — 5,7 року.

ТОП-5 найпопулярніших вживаних моделей зі США в Україні:

  1. Tesla Model Y — 534 авто

  2. Tesla Model 3 — 471 авто

  3. Ford Escape — 271 авто

  4. Nissan Rogue — 205 авто

  5. Jeep Cherokee — 201 авто

Попит на вживані авто з США стабільно зростає, зокрема завдяки широкому вибору електрокарів та вигідній вартості порівняно з новими аналогами.

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