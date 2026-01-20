Українці масово пересідають на “американців”: які авто з США стали хітами року

Авто з США / © Associated Press

Упродовж минулого року українці придбали майже 61,6 тисячі вживаних легкових автомобілів зі США. Про це свідчать дані реєстрацій статистики.

Про це повідомляє “УкрАвтопром”.

Це 22% від усіх уживаних легковиків, які вперше були зареєстровані в Україні 2025 року. Порівняно з 2024 роком попит на авто з американського ринку зріс одразу на 48%, що свідчить про стійкий інтерес українців до таких машин.

Середній вік вживаних “американців”, які поповнили український автопарк, становить 5,2 року.

Найбільшу частку серед імпортованих авто зі США займають електромобілі – 52%. Значно менше українці купували бензинові машини – 34%, гібриди – 7%, дизельні авто – 4%, а також автомобілі з газобалонним обладнанням – 3%.

Найпопулярнішими моделями вживаних автомобілів, виготовлених у США, стали:

Tesla Model Y – 10 342 авто Tesla Model 3 – 9 106 авто Ford Escape – 3 796 авто Tesla Model S – 3 075 авто Chevrolet Bolt – 2 965 авто

Таким чином, ринок уживаних авто зі США в Україні продовжує зростати, а електромобілі впевнено утримують лідерство серед уподобань покупців.

