Українці можуть отримати автономери серії DI: що вони означають та як це зробити

Отримати номерні знаки серії DI можна через застосунок «Дія» / © Державна податкова служба України/Facebook

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Нещодавно в Україні почали з’являтися автівки, номерні знаки яких починаються з літер DI. Такі автономери можуть отримати власники транспортних засобів (ТЗ), які переоформили їх за допомогою мобільного застосунку «Дія».

Про це пише Avtosota .

«Процедура отримання таких номерів є простою та доступною для фізичних осіб, що робить її зручною альтернативою традиційним візитам до сервісних центрів», — зазначили на порталі.

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Послугою переоформлення ТЗ через «Дію» можуть скористатись лише фізичні особи, які придбали автомобіль, мотоцикл або мопед. За бажанням нові власники можуть замовити нові номери або залишити старі.

Загальна вартість перереєстрації ТЗ через застосунок «Дія» становитиме близько 1500 гривень. У цю суму входить:

новий бланк свідоцтва про реєстрацію ТЗ;

пара нових номерних знаків;

вартість послуги поштового оператора з доставлення техпаспорта та автономерів.

Обмеження на переоформлення авто через «Дію»

Послуга перереєстрації авто через «Дію» не є доступною для юридичних осіб. Втім деяким фізичним особам теж можуть відмовити в оформленні документів дистанційно.

Скористатись послугою не вдасться, якщо:

продавець, покупець або автомобіль перебувають у розшуку;

у демографічному реєстрі України відсутні дані про місце проживання учасників правочину;

відсутня інформація про авто в електронному реєстрі (стосується машин, які востаннє змінювали власника до 2013 року);

продавець намагається продати понад один автомобіль протягом одного календарного року.

Останнє обмеження стосується лише продавців, тому що продаж більше одного ТЗ на рік оподатковується додатково. Водночас покупець може придбати необмежену кількість автівок через застосунок «Дія». Продавцю натомість доведеться звернутись до сервісного центру МВС для здійснення правочину.

Нагадаємо, українські автономери стали недійсними в одній з країн ЄС. Власникам цих автомобілів доведеться пройти перереєстрацію.