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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Авто Світ
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Українцям надходять штрафи за чужі порушення: як так виходить і що з цим робити

Українці отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху, яких не скоювали. Як правильно оформити належного користувача, щоб уникнути проблем — пояснюємо.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Авто

Авто.

Все більше українців отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху, які насправді вчинив не вони. Найчастіше це трапляється, коли автомобілем користувався родич або знайомий, але офіційно за кермом значиться власник — саме йому автоматично нараховують штраф.

Про це повідомляє mAuto.

Як уникнути відповідальності за чужі порушення

Щоб захистити себе в таких випадках, у Головному сервісному центрі МВС радять офіційно оформити належного користувача транспортного засобу. Це людина, яка матиме право керувати авто й відповідатиме за порушення правил.

Оформити статус можна двома способами:

  • онлайн — через “Кабінет водія” або застосунок “Дія”;

  • офлайн — у будь-якому сервісному центрі МВС.

Для оформлення знадобляться:

  • техпаспорт транспортного засобу (від власника),

  • посвідчення водія майбутнього користувача,

  • його ІПН та контактна інформація.

Процедуру можна пройти дистанційно — за допомогою електронного підпису. Після підтвердження у реєстрі з’явиться відповідний запис, а в техпаспорті авто — новий рядок із даними користувача.

Без зазначення належного користувача всі автоматичні штрафи — за перевищення швидкості, неправильне паркування чи інші порушення — отримає саме власник машини, незалежно від того, хто був за кермом. Якщо ж людина більше не користується авто, її статус можна легко скасувати.

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