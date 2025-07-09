Українцям надходять штрафи за чужі порушення: як так виходить і що з цим робити

Авто.

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Все більше українців отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху, які насправді вчинив не вони. Найчастіше це трапляється, коли автомобілем користувався родич або знайомий, але офіційно за кермом значиться власник — саме йому автоматично нараховують штраф.

Про це повідомляє mAuto.

Як уникнути відповідальності за чужі порушення

Щоб захистити себе в таких випадках, у Головному сервісному центрі МВС радять офіційно оформити належного користувача транспортного засобу. Це людина, яка матиме право керувати авто й відповідатиме за порушення правил.

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Оформити статус можна двома способами:

онлайн — через “Кабінет водія” або застосунок “Дія”;

офлайн — у будь-якому сервісному центрі МВС.

Для оформлення знадобляться:

техпаспорт транспортного засобу (від власника),

посвідчення водія майбутнього користувача,

його ІПН та контактна інформація.

Процедуру можна пройти дистанційно — за допомогою електронного підпису. Після підтвердження у реєстрі з’явиться відповідний запис, а в техпаспорті авто — новий рядок із даними користувача.

Без зазначення належного користувача всі автоматичні штрафи — за перевищення швидкості, неправильне паркування чи інші порушення — отримає саме власник машини, незалежно від того, хто був за кермом. Якщо ж людина більше не користується авто, її статус можна легко скасувати.

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