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- Авто Світ
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Українцям надходять штрафи за чужі порушення: як так виходить і що з цим робити
Українці отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху, яких не скоювали. Як правильно оформити належного користувача, щоб уникнути проблем — пояснюємо.
Все більше українців отримують штрафи за порушення правил дорожнього руху, які насправді вчинив не вони. Найчастіше це трапляється, коли автомобілем користувався родич або знайомий, але офіційно за кермом значиться власник — саме йому автоматично нараховують штраф.
Про це повідомляє mAuto.
Як уникнути відповідальності за чужі порушення
Щоб захистити себе в таких випадках, у Головному сервісному центрі МВС радять офіційно оформити належного користувача транспортного засобу. Це людина, яка матиме право керувати авто й відповідатиме за порушення правил.
Оформити статус можна двома способами:
онлайн — через “Кабінет водія” або застосунок “Дія”;
офлайн — у будь-якому сервісному центрі МВС.
Для оформлення знадобляться:
техпаспорт транспортного засобу (від власника),
посвідчення водія майбутнього користувача,
його ІПН та контактна інформація.
Процедуру можна пройти дистанційно — за допомогою електронного підпису. Після підтвердження у реєстрі з’явиться відповідний запис, а в техпаспорті авто — новий рядок із даними користувача.
Без зазначення належного користувача всі автоматичні штрафи — за перевищення швидкості, неправильне паркування чи інші порушення — отримає саме власник машини, незалежно від того, хто був за кермом. Якщо ж людина більше не користується авто, її статус можна легко скасувати.