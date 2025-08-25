Експерти назвали вживані авто з найбільшими проблемами у ремонті

Ремонт авто

Якщо ви розглядаєте можливість придбання вживаного автомобіля за привабливою ціною, будьте обережні. Дуже часто низька вартість авто на вторинному ринку є прямим наслідком його схильності до частих і дорогих поломок. Ось перелік популярних моделей, від яких краще відмовитися, щоб уникнути значних витрат на ремонт.

Про це пише UAmotors.

Згідно з аналізом, низька вартість деяких вживаних автомобілів на ринку обумовлена їхніми потенційно високими витратами на ремонт. Основні проблемні моделі та їхні недоліки:

Nissan Murano: Комфортний автомобіль, але його варіатор схильний до швидкого зносу (ресурс 120-180 тис. км), що проявляється ривками та пробуксовками. Ремонт може коштувати 100-200 тис. грн. Двигун V6 також часто страждає від витоків масла.

Land Rover Freelander II (2006-2014) з дизелем 2.2: Приваблює повним приводом та зовнішнім виглядом, але його двигун і трансмісія вимагають постійного обслуговування. Проблеми часто виникають з форсунками, ТНВД та ланцюгом ГРМ. Муфта повного приводу може вийти з ладу на 120-150 тис. км, а ремонт коштує дорого.

Chevrolet Captiva та Opel Antara (2006-2017) з дизельними моторами: Хоча ці машини можуть здаватися надійними, вони часто мають проблеми з паливною системою, турбіною, EGR та сажовим фільтром. Ремонт ГРМ та зчеплення, як правило, потрібен після 70 тис. км. Вартість відновлення двигуна може сягати 50-100 тис. грн. Бензинові версії простіші, але менш економічні.

Mercedes-Benz ML W164 (2005-2011) з моторами M272 та M273: Головні проблеми — знос балансирних валів та ланцюгів ГРМ, що може призвести до руйнування двигуна. Вартість ремонту становить 50-100 тис. грн. Крім того, слабкими місцями є коробка передач, повний привід та електроніка. Найнадійнішим вважається варіант з дизелем 3.0 CDI.

Ford Focus III (2011-2018) з мотором 1.6 та коробкою Powershift: Ця модель часто страждає від перегріву коробки, ривків та швидкого зносу зчеплення. Ресурс трансмісії рідко перевищує 100-120 тис. км, а ремонт обійдеться у 80-150 тис. грн. Рекомендується шукати версію з мотором 2.0 та класичною автоматичною коробкою.

Volkswagen Touareg I (до 2006 року): Незважаючи на привабливий вигляд, дизель 3.0 TDI має ненадійний ланцюг ГРМ, ремонт якого потребує зняття двигуна. Пневмопідвіска часто ламається до 80 тис. км, а також виходять з ладу редуктори, роздатка та муфти. Витрати на ремонт можуть сягати повної вартості автомобіля.

Підсумовуючи, низька ціна на ці автомобілі відображає їхні потенційно високі витрати на майбутній ремонт. Продавці часто вважають за краще продати машину дешевше, ніж вкладати кошти у відновлення агрегатів, що швидко зношуються.

