Уперше в світі водійське посвідчення видали сліпому мотоциклісту

Його обов'язково повинен контролювати штурман.

В Австралійському Брісбені вперше у світі видали водійське посвідчення людині з інвалідністю за зором.

Про це повідомляє ABS News.

Зазначається, що австралієць на ім'я Чесс Моллер-Нільсон сліпий від народження, але це не заважає йому керувати мотоциклом. Австралієць давно захоплюється кросовими мотоциклами, проте легально він не міг керувати мотоциклом. Тим не менш, влада штату Квінсленд пішла на поступки незрячому мотоциклісту і видала йому посвідчення водія, передає Фокус.

Утім, права у цього чоловіка особливі і мають низку обмежень. Зокрема, він не може їздити мотоциклом дорогами загального користування, а лише бездоріжжям на спеціально обладнаних майданчиках.

Крім того, у поїздці байкера має супроводжувати штурман. Для Чеса цю роль виконує його друг Джек Елкінс на іншому мотоциклі – він інструктує про напрямок руху та перешкоди. Спілкування відбувається за допомогою спеціальної системи зв'язку з мікрофоном та навушниками у шоломі.

Цікаво, що місцева байкерська спільнота вже подарувала Чессі кросовий мотоцикл та екіпірування.