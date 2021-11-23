В Австралії чоловік керував пересувним холодильником тротуаром, його затримали через відсутність водійських прав

Як не дивно, але цей транспортний засіб не було зареєстровано.

Досить незвичний інцидент трапився в австралійському штаті Вікторія.

Про нього повідомляє The Drive.

Зазначається, що 25-річний чоловік збирався купити прохолодних напоїв у найближчій крамниці. На шопінг він вирушив на саморобному моторизованому холодильнику, а рухатись вирішив тротуаром. Утім, до крамниці він не дістався.

Уся річ в тому, що його затримала поліція. Представники правоохоронних органів вирішили перевірити у чоловіка наявність водійського посвідчення, але з'ясувалося, що він ніколи його не мав, і за це йому доведеться постати перед судом. Більш того, цей транспортний засіб не зареєстрований.

Холодильник із мотором поліцейські конфіскували на 30 днів. Крім того, у чоловіка взяли тест на алкоголь, який виявився негативним. Інакше порушника могло очікувати суворе покарання.

Додамо, що в Австралії діють норми використання моторизованих транспортних засобів, до яких належать гіроскутери, ховерборди, електросамокати та інші подібні засоби мікромобільності. Холодильник з 2,5-сильним бензиновим двигуном не підпадає під жодну категорію. Однак самохідний холодильник не можна експлуатувати і на дорогах, оскільки він не має оптики, дзеркал та інших необхідних елементів конструкції.