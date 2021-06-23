В Австралії водій спорткара за 11 хвилин "назбирав" штрафів на 210 тисяч грн

Також йому загрожує ув'язнення.

У справжню халепу потрапив водій спорткара Subaru BRZ.

Так, за інформацією Carscoops, 23-річний житель австралійського Сіднея вирішив покататися нічним містом на своєму автомобілі, не здогадуючись, що в небі над ним кружляє вертоліт поліції. Як наслідок, правоохоронці з повітря зафіксували усі порушення лихача і виписали йому величезний штраф.

Зазначається, що гелікоптер поліції стежив за швидкістю автомобілів у трафіку за допомогою тепловізійної камери. Зрозумівши, що водій перевищує допустимий швидкісний режим, поліціанти передали інформацію про порушника наземному патрулю. Дорожня поліція швидко виявила та зупинила Subaru, у водія перевірили документи, після чого відпустили без пред'явлення звинувачень.

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Утім, через певний час з'ясувалося, що за 11 хвилин своєї поїздки він примудрився назбирати штрафів на 10 252 австралійських долари (210 тисяч грн). Правоохоронці, вивчивши записи з тепловізора та інших камер відеоспостереження з'ясували, що чоловік мінімум п'ять разів перевищив швидкість на 20 кілометрів на годину, а найбільше перевищення склало майже 50 кілометрів на годину.

За систематичне перевищення швидкості водієві пред'явили звинувачення в небезпечному водінні. За австралійськими законами, це правопорушення тягне за собою позбавлення прав на рік, конфіскацію автомобіля і навіть тюремне ув'язнення терміном на дев'ять місяців.

Раніше розповідалося про те, що у Франції водій розігнався до 249 км/год, аби не отримати штраф.

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