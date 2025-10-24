В якому напрямку забороняється їхати водієві: тест ПДР

тест ПДР

Пропонуємо цікаву задачу на знання Правил дорожнього руху (ПДР). Вона стосується застосування дорожніх знаків та правил зміни напрямку руху. Водіям пропонується визначити, куди саме заборонено продовжувати рух водієві жовтого легкового автомобіля у ситуації, зображеній на малюнку.

Аналіз ситуації та дорожніх знаків

Перед перехрестям, де знаходиться жовтий автомобіль, встановлено два дорожні знаки:

2.1 «Дати дорогу». Цей знак вимагає від водія поступитися дорогою, але не обмежує напрямки руху. Оскільки завдання не стосується пріоритету проїзду, цей знак не є вирішальним.

5.6 «Кінець дороги з одностороннім рухом». Цей знак є ключовим. Він інформує водія про те, що дорога, якою він рухався (з одностороннім рухом), закінчується, і одразу за перехрестям починається двосторонній рух.

Тест ПДР

Визначення заборонених напрямків

Водій має намір здійснити поворот або розворот із правої смуги дороги з одностороннім рухом.

1. Розворот (Рух у зворотному напрямку)

Знак 5.6 чітко вказує, що попереду починається двосторонній рух. Якщо водій спробує розвернутися (тобто, продовжити рух у зворотному напрямку), він автоматично опиниться на смузі зустрічного руху, що є грубим порушенням ПДР.

Висновок — розворот (рух у зворотному напрямку) заборонений.

2. Поворот ліворуч

Для здійснення повороту ліворуч або розвороту Правила вимагають від водія зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині. Це передбачено Пунктом 10.4 ПДР України, де сказано:

«Перед поворотом праворуч та ліворуч, у тому числі в напрямку головної дороги, або розворотом водій повинен завчасно зайняти відповідне крайнє положення на проїзній частині, призначеній для руху в цьому напрямку…»

Оскільки жовтий автомобіль знаходиться у правій смузі дороги з одностороннім рухом, він не може здійснити поворот ліворуч, оскільки не зайняв крайню ліву смугу.

Висновок — поворот ліворуч заборонений.

3. Рух прямо та поворот праворуч

Руху прямо та праворуч водієві нічого не перешкоджає: він перебуває у правій смузі, з якої дозволено рух прямо, а поворот праворуч, за правилами, завжди виконується з крайнього правого положення.

Правильна відповідь

Таким чином, водієві жовтого автомобіля забороняється продовжувати рух у двох напрямках: ліворуч (через неправильно зайняту смугу) та у зворотному напрямку (через початок двостороннього руху).