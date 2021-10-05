В Індії літак застряг під пішохідним мостом: як так сталося (відео)

В Індії літак застряг під пішохідним мостом: як так сталося (відео)

Таку картину рідко, коли побачиш.

Досить незвичайна ситуація трапилася біля аеропорту Делі в Індії.

Так, за інформацією The Times of India, під пішохідним мостом примудрився застрягти літак.

Зазначається, що водій вантажівки перевозив фюзеляж літака авіакомпанії Air India за маршрутом Делі-Гуруграм. З невідомої причини чоловік вибрав маршрут руху, що пролягав під пішохідним мостом. Утім, габарити фюзеляжу не дозволили вантажівці проїхати під мостом.

Не розрахувавши висоту вантажу, транспортувальник зумів в'їхати під міст, але за кілька десятків метрів фюзеляж літака щільно застряг під спорудою, повністю паралізувавши транспортний рух на одній стороні шосе.

Представники авіакомпанії заявили, що не пов'язані з інцидентом. За їхніми словами, до моменту транспортування літак вже продали новому власнику, в зв'язку з чим, машину перевозили без крил.

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