В Індії величезна яма "засмоктала" автомобіль: відео стало вірусним

Провалля утворилося через постійні дощі.
Доволі незвичайний інцидет трапився у житловому районі в індійському місті Мумбаї.
Про це повідомляє IndiaToday.
Так, на камери потрапив момент, як чорний автомобіль, можливо Hyundai Venue, буквально за лічені секунди зникає на наших очах, провалюючись у діру, що утворилась, через рясні дощі.
Hyundai було припарковано у житловому районі Гаткопар на заході Мумбаї. Комусь вдалось зафіксувати на камеру близько половини химерного інциденту.
Оскільки в цій частині світу сезон мусонів, сильні дощі спричинили появу провалля на стоянці. Не надто велике провалля, але достатнього, щоб поглинути автомобіль за лічені секунди. Повідомляється, що в момент інциденту в машині нікого не було.
До вашої уваги відео цього інциденту.
Раніше розповідалося про те, як в Києві посеред дороги утворилося величезне провалля.