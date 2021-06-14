В Індії величезна яма "засмоктала" автомобіль: відео стало вірусним

Провалля утворилося через постійні дощі.

Доволі незвичайний інцидет трапився у житловому районі в індійському місті Мумбаї.

Про це повідомляє IndiaToday.

Так, на камери потрапив момент, як чорний автомобіль, можливо Hyundai Venue, буквально за лічені секунди зникає на наших очах, провалюючись у діру, що утворилась, через рясні дощі.

Hyundai було припарковано у житловому районі Гаткопар на заході Мумбаї. Комусь вдалось зафіксувати на камеру близько половини химерного інциденту.

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Оскільки в цій частині світу сезон мусонів, сильні дощі спричинили появу провалля на стоянці. Не надто велике провалля, але достатнього, щоб поглинути автомобіль за лічені секунди. Повідомляється, що в момент інциденту в машині нікого не було.

До вашої уваги відео цього інциденту.

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