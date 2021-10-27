В Італії кросовер Maserati потрапив у серйозну аварію під час випробувань: фото

В Італії кросовер Maserati потрапив у серйозну аварію під час випробувань: фото

Презентація цієї моделі очікується на 2022 рік.

В італійському Турині розбили суперкар Maserati Grecale під час тестувань.

Про це повідомляє Carscoops.

Так, елітний автомобіль за повного камуфляжу потрапив у серйозну аварію. Зважаючи на все, водій майбутньої новинки не впорався з керуванням, внаслідок чого врізався у стовп. Випробовувач відбувся легким переляком, проте автомобіль отримав серйозні ушкодження.

Зазначається, що внаслідок зіткнення передня частина Grecale виявилася сильно пошкодженою. Крім того, у ДТП постраждав автомобіль Ford.

До вашої уваги відповідні світлини цієї ДТП, які були опубліковані на сторінці Wilcoblok в Instagram.

Прем'єра нового кросовера Maserati Grecale очікувалася 16 листопада. Однак через глобальну нестачу напівпровідникових мікрочіпів її перенесли на весну наступного року. У зв'язку із цим італійські фахівці продовжують випробування різних модифікацій автомобіля у міських умовах.

Новий Maserati Grecale збудують на платформі Alfa Romeo Stelvio. Очікується, що новинка буде доступна у бензиновому, дизельному та гібридному виконанні. Крім того, для моделі повністю розроблять електричну версію. За оцінками фахівців, майбутній кросовер стане прямим конкурентом Porsche Macan, BMW X3 та Mercedes-Benz GLC.

Раніше розповідалося про те, що в Польщі продають запчастини Maserati Grecale, хоча він ще навіть не дебютував.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання