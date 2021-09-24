В одній з європейських країн продадуть останнє нове авто з ДВЗ: коли це станеться

В одній з європейських країн продадуть останнє нове авто з ДВЗ: коли це станеться

Зараз там машини з традиційними двигунами займають менше 10% ринку.

В Норвегії вже у квітні 2022 року можуть продати останній автомобіль з двигуном внутрішнього згорання.

Про це повідомляє сайт Electrek.

В країні частка авто з традиційними агрегатами зменшується кожного місяця. Вони планували поступово припинити продавати нові машини з ДВЗ до 2025 року, але їм вдається це зробити набагато раніше.

У Норвегії очікують, що вже через сім місяців 100% продажів автомобілів в них припадатимуть на електрокари.

Рада з дорожнього руху країні звітує про щомісячні показники продаж усіх авто. За останніми даними моделі без будь-якого типу електрифікації становили менше 10% продаж порівняно з приблизно 21% минулого року. Гібридні моделі також мають менше 10%.

Поки що в країні ще не в кожному сегменті авто є хороший вибір моделей, тому є деякі винятки. Але існує чітка тенденція, що поза нішевими транспортними засобами, ймовірно, не буде багато продаж неелектризованих машин.

Також читайте Коли і в яких країнах відмовляться від авто з ДВЗ: список

Цікаво, що Норвегія була країною, яка встановила найбільш ранній термін відмови від ДВЗ у світі. А там це навіть не було законодавчою вимогою, а просто ціль, яку ухвалив уряд.

Країна може навіть дозволити продовжити обмежену кількість продажів автомобілів з традиційними двигунами і після 2025 року, сподіваючись, що ці цифри будуть досить малими, щоб не вводити законодавча заборону.

Найбільше таким показникам продаж посприяли сильні податкові стимули для електромобілів. Транспортні засоби з ДВЗ обкладаються значним податком, а електрокари від нього звільняються. В результаті можна обрати набагато краще електричне авто за будь-яку ціну порівняно зі слабшим бензиновим авто з такою ж вартістю.

Це звільнення від податків тривалий час залишалося незмінним, а продаж електромобілів просто продовжує зростати. Ці машини протягом останніх років навіть втратили деякі свої пільги, наприклад, безкоштовну парковку та звільнення від плати за платні дороги.

Зростанню продаж електромобілів сприяє більша різноманітність доступних транспортних засобів та загальна культурна тенденція до електромобілів. Ніхто не хоче мати автомобіль, який не можна буде заправляти через 10 років. Зрештою, деякі норвезькі АЗС вже замінюють насоси зарядними пристроями.

Раніше повідомлялося, що у Норвегії встановлено новий рекорд із продажу електромобілів.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання