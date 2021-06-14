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В одній з європейських країн збираються ввести податок для власників елітних електромобілів

В одній з європейських країн збираються ввести податок для власників елітних електромобілів

Associated Press

Субсидії на купівлю "зелених" машин дорого обходяться бюджету країни.

Представники Міжнародного валютного фонду (МВФ) вважають, що уряду Норвегії слід оподаткувати дорогі електромобілі.

Про це повідомляє Reuters.

Наразі час купівлі електромобілів в Норвегії звільнені від сплати всіх податків, передбачених для власників автомобілів з ДВЗ. І це позначається на продажу. Минулого року частка нових батарейних машин склала 54 відсотки, що стало світовим рекордом. Однак підтримка "зелених" ініціатив боляче б'є по бюджету Норвегії: минулого року через них уряд недоотримало 19,2 мільярда норвезьких крон (2,3 мільярда доларів) у вигляді податків.

Знизити навантаження, на думку МВФ, допоможе введення податків для власників дорогих електромобілів вартість 600 тисяч крон (1,96 млн грн) і вище.

Якщо відповідне рішення все-таки ухвалять, стягувати їх будуть з власників Porsche, Jaguar, Mercedes-Benz, Audi і, звичайно, ж Tesla. На думку економістів, це знизити навантаження на бюджет і допоможе компенсувати частину витрат на стимулювання попиту на електрокари.

Крім того, пропонується субсидувати утилізацію бензинових і дизельних автомобілів під час заміни їх електромобілями, а також підвищити збори, що стягуються з машин, що забруднюють навколишнє середовище. Всі ці заходи в якійсь мірі поліпшать адресність пільг (зараз найбільші субсидії отримують покупці з високим доходом) і посилять позитивний вплив на навколишнє середовище.

Раніше розповідалося про те, що в Норвегії власникам Tesla заплатять по 16 тисяч доларів.