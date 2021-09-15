В одному з європейських міст обмежили швидкість авто до 30 кілометрів на годину: до чого це призвело

В одному з європейських міст обмежили швидкість авто до 30 кілометрів на годину: до чого це призвело

Там зменшилась кількість аварій та покращилась якість повітря.

В іспанському місті Більбао рік тому обмежили швидкість автомобілів з 50 до 30 кілометрів на годину, що дозволило зменшити кількість аварій.

Про це повідомляє сайт Euronews.

Також зменшення допустимої швидкості призвело до покращення якість повітря у місті та зменшення рівня шуму на два-три децибели.

Також читайте У Києві почали обмежувати швидкість до 20 км/год: де саме

Водночас обмеження негативно вплинуло на таксистів, чия робота сповільнилася і їм доводиться працювати більше годин. Також деякі водії незадоволені тим, що потрібно їхати зі швидкістю 30 км/год на деяких двосторонніх дорогах, навколо яких немає житлових районів.

У місті вже встановлено декілька радарів, щоб штрафувати тих, хто їде занадто швидко, і очікується, що поставлять ще 29.

Більбао став першим містом з населенням понад 300 000 людей, яке знизило допустиму швидкість до 30 км/год у всіх міських районах. Після цього була проведена велика інформаційна кампанія для місцевих жителів, що дозволило переконати їх у доцільності такого обмеження.

Раніше повідомлялося, що у Києві на ще одній вулиці обмежили швидкість до 20 км/год.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання