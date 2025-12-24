В рукавичках за кермом – штраф до 55 тисяч гривень: що варто знати водіям

Рукавички / © pixabay.com

У холодну пору року багато водіїв сідають за кермо в рукавичках, щоб захистити руки від холоду. Однак у Великій Британії така звичка може коштувати чималих грошей.

Про це йдеться в матеріалі Express.

Місцева поліція активно притягує до відповідальності водіїв, які керують автомобілем у рукавичках або в іншому одязі, що може заважати безпечному керуванню. Правила дорожнього руху там передбачають, що водій повинен повністю контролювати транспортний засіб, а будь-який одяг, який знижує чутливість рук або погіршує зчеплення з кермом, вважається потенційно небезпечним.

Правоохоронці пояснюють: товсті або слизькі рукавички можуть ковзати по керму та зменшувати контроль над автомобілем, що підвищує ризик аварій. За таке порушення водію можуть виписати штраф у розмірі до 1000 фунтів стерлінгів — це близько 55 тисяч гривень. Крім того, можливе нарахування штрафних балів або навіть тимчасова заборона на керування авто.

А як в Україні?

В Україні наразі немає прямої заборони на керування автомобілем у рукавичках. Водночас експерти з безпеки дорожнього руху радять водіям зважати не лише на комфорт, а й на контроль над автомобілем. Одяг за кермом не повинен обмежувати рухи, знижувати чутливість рук чи створювати ризики під час маневрів.

Фахівці наголошують: тепло одягатися взимку — нормально, але безпека на дорозі завжди має залишатися пріоритетом.

