В Угорщині за 990 євро продають "Таврію" в ідеальному стані

В Угорщині за 990 євро продають "Таврію" в ідеальному стані

До того ж вона ще й має мізерний пробіг.

В Угорщині виставили на продаж хетчбек ЗАЗ-1102.

Відповідне оголошення з'явилося на порталі Mobile.de.

ЗАЗ "Таврія" перебуває в місті Сентендре і привертає увагу винятковою безпекою, незважаючи на поважний вік. Автомобіль випущений1993 року.

За 29 років машина проїхала лише 47,5 тисячі кілометрів. Як зазначено в оголошенні, "Таврія" близько 20 років простояла в гаражі. Автомобіль зберіг заводську фарбу кузова, а салон практично не має пошкоджень. Такий стан можна пояснити тим, що за весь час машина мала одного власника.

mobile.de

Двигун ЗАЗ-1102 заводиться, але потребує незначного обслуговування. Рушійною силою хетчбека є 1,1-літровий 51-сильний бензиновий мотор, що поєднується із 5-ступеневою механічною трансмісією. Ця парочка дозволяє автівці розганятися до 148 км/год та прискорюватися з місця до "сотні" за 16,2 с.

За унікальний автомобіль продавець просить лише 990 євро. За поточним курсом це менше ніж 32 тисячі гривень.

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