В Україні готують нову реформу для водіїв: що зміниться

В Україні планують запровадити обов’язковий технічний контроль (техогляд) для всіх без винятку транспортних засобів, включно з приватними легковими автомобілями. Наразі ця вимога поширюється лише на комерційний транспорт — вантажівки та автобуси.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад і територій Сергій Деркач в інтерв’ю ЦТС.

«Великий напрямок, який буде для України непростим політично — це впровадження обов’язкового технічного контролю. Техогляд має передбачатися для всіх транспортних засобів, включно з легковими авто», — зазначив Деркач.

За його словами, хоча в Україні техогляд діє виключно для комерційного транспорту, в Європейському Союзі це основоположний і обов’язковий регламент безпеки дорожнього руху.

Крім періодичного техогляду, в Україні також має з’явитися придорожній технічний контроль. Це дозволить контролюючим службам зупиняти автомобілі безпосередньо на дорозі для повноцінної перевірки технічного стану. Заступник міністра визнав, що впровадження таких вимог буде «непростим документом» через політичні та соціальні виклики.

Зміни для вживаних авто з-за кордону

У Міністерстві розвитку громад і територій також працюють над реформуванням процедури сертифікації вживаних автомобілів, що ввозяться в Україну. Нинішня сертифікація, за словами Деркача, є неефективним та «часто корупційним інструментом, який не має аналогів у ЄС». Планується замінити сертифікацію на обов’язковий технічний контроль.

«Вживаний автомобіль, коли ввозитиметься в Україну, буде проходити не сертифікацію, а перший обов’язковий технічний контроль. Це ще один підхід, який крок за кроком приведе нас до обов’язкового технічного контролю для всіх автомобілів», — додав Сергій Деркач.

Ці кроки є частиною імплементації європейських директив та спрямовані на підвищення безпеки на українських дорогах.

Нагадаємо, в Україні поверхнева перевірка автомобіля поліцією дозволена лише у визначених законом випадках. За словами юристів, інспектор не може вимагати огляду машини лише «за власним бажанням» — процедура має чіткі правила та обмеження.

Також раніше повідомлялося, в Україні тимчасове посвідчення водія діє два роки, після чого його потрібно обміняти на постійне. Однак автоматично пройти цю процедуру можуть не всі: для окремих водіїв передбачене обов’язкове повторне складання іспитів.