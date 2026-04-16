В Україні можуть запровадити обов’язковий техогляд для всіх авто: коли ухвалять зміни

Авто / © iStock

Реклама

Україна має узгодити законодавство з нормами Європейського Союзу, запровадивши обов’язковий технічний контроль для всіх легкових автомобілів. Відповідні зміни мають бути ухвалені до кінця 2027 року.

Про це повідомив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач під час круглого столу щодо регулювання автомобільного ринку, пише УНІАН.

Законодавчі плани та терміни

Повідомляється, що наразі профільне міністерство готує законопроєкт, який скасує чинну відсутність обов’язкового періодичного контролю для приватного легкового транспорту. Згідно з вимогами ЄС, нормативну базу необхідно затвердити протягом наступного року, щоб забезпечити повноцінний запуск системи до встановленого дедлайну.

Реклама

За словами Сергія Деркача, питання залишається «політично чутливим». Основні аргументи проти впровадження ініціативи серед народних депутатів стосуються додаткового фінансового навантаження на громадян в умовах воєнного стану. Водночас уряд наголошує на пріоритетності безпеки дорожнього руху та необхідності виконання євроінтеграційних умов.

Технічні перевірки на дорогах

Окрім періодичного огляду, Україна має впровадити механізм придорожніх технічних перевірок, що є поширеною практикою в країнах ЄС. Це передбачає:

створення законодавчої бази для зупинення авто з метою перевірки техстану;

закупівлю спеціальних мобільних комплексів для діагностики на місці;

наділення органів, що контролюють, повноваженнями ухвалювати рішення щодо подальшої експлуатації ТЗ.

Заступник міністра підкреслив, що попри відсутність необхідного технічного оснащення на сьогодні, запуск мобільних пунктів контролю є обов’язковим критерієм, який буде реалізовано в межах інтеграції до європейського простору.

Нагадаємо, Європейська комісія працює над змінами в технічному огляді та реєстрації транспортних засобів. Акцент буде зроблено, зокрема, на безпеці водіння та викидах вихлопних газів.