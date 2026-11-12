В Україні переписали правила продажу авто

Від 1 січня 2027 року для водіїв запровадять правило 183 днів / © Unsplash

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Народні депутати в другому читанні підтримали законопроєкт №16037-д зі змінами до Податкового кодексу. Документ, зокрема, передбачає нові умови оподаткування продажу автомобілів: якщо транспортний засіб був у власності продавця менш як 183 дні, йому доведеться сплатити податки та військовий збір.

Зараз перший продаж легкового автомобіля протягом календарного року не оподатковується податком на доходи фізичних осіб (ПДФО). Після набрання законом чинності під час переоформлення автівки враховуватимуть, скільки часу вона перебувало у власності продавця.

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Наприклад, якщо людина володіла автомобілем три місяці й продає його за 500 тисяч гривень, до суми податку на доходи фізичних осіб додадуть військовий збір у розмірі 5%.

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Виняток передбачений для транспортних засобів, отриманих у спадок: під час їх продажу правило 183 днів не застосовуватиметься.

Раніше повідомлялося, що у Києві паркування на муніципальних майданчиках стало безплатним для водіїв, які мають пенсійне посвідчення, видане у зв’язку з інвалідністю. Нову можливість додали до застосунку «Київ Цифровий».

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