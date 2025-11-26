ТСН у соціальних мережах

151
2 хв

В Україні почастішали штрафи для пішоходів: скільки коштує порушення ПДР і чим це загрожує

Перехід дороги у невстановленому місці, ігнорування світлофора та раптовий вихід на проїжджу частину можуть коштувати 255 грн.

Кирило Шостак
Пішоходи

Пішоходи / © УНІАН

В Україні завершуються часи, коли правила дорожнього руху вважалися обов’язковими лише для водіїв. Пішоходи, які нехтували світлофорами та безпекою, тепер ризикують отримати не лише зауваження, а й реальний штраф. Поліція активізувала контроль за пішоходами, і кількість адміністративних стягнень почала стрімко зростати.

Про це повідомляє “UA Motors“.

Найпоширеніші порушення пішоходів включають перехід дороги у невстановлених місцях, ігнорування сигналів світлофора або жестів регулювальника, а також раптовий вихід на проїжджу частину перед автомобілем. За такі порушення передбачений штраф у розмірі 255 гривень. Якщо ж порушення призвело до аварійної ситуації, відповідальність може бути значно суворішою, аж до кримінальної, якщо є постраждалі.

Посилення контролю зумовлене реальною ситуацією на дорогах. За даними за 2024–2025 роки, близько 27% усіх ДТП із тяжкими наслідками трапляються за участю пішоходів. Перехід у невстановленому місці стабільно входить до трійки основних причин смертельних аварій, і лише за 10 місяців минулого року через це загинуло понад 120 людей. 2025 року кількість аварій із постраждалими зросла на 11% порівняно з попереднім періодом.

Щодня в Україні фіксують десятки наїздів на пішоходів, здебільшого через порушення правил або відсутність світловідбивних елементів у темну пору доби. Водії підтримують ініціативу поліції, адже усвідомлення ризиків обома сторонами руху допомагає зменшити трагічні наслідки.

Раніше повідомлялось, що в Україні масово скасовують штрафи за паркування. Юристи пояснили, чому загальні формулювання інспекторів дозволяють водіям скасувати штрафи за стоянку в суді.

