В Україні суворо карають за яскраве світло фар: у яких випадках позбавляють прав

В Україні дедалі більше водіїв дістають покарання не лише у вигляді штрафів, але й тимчасового позбавлення прав за встановлення фар, не передбачених виробником. Йдеться про випадки, коли водії замінюють штатні лампи на ксенонові, галогенні або LED-світильники в оптичних блоках, які для цього не призначені.

Про це пише mAuto.

Поліція розцінює такі дії як порушення частини 1 статті 121 КУпАП. Правоохоронці наголошують, що використання неправильного освітлення значно збільшує ризик засліплення зустрічних водіїв, особливо вночі. Це, своєю чергою, підвищує ймовірність ДТП, що робить такі модифікації особливо небезпечними.

Експерти рекомендують водіям уважно стежити за технічним станом свого автомобіля та не вносити змін без відповідної сертифікації. Будь-які модифікації, що не відповідають вимогам виробника та законодавства, можуть призвести не лише до штрафів, але й поставити під загрозу життя інших учасників дорожнього руху.

Дотримання правил експлуатації фар — це не просто спосіб уникнути покарання, а важливий елемент забезпечення безпеки на дорозі.

