В Україні водіям готують нові правила: відпочинок у кабіні можуть заборонити

Водіям готують зміни / © Pixabay

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В Україні можуть змінити правила роботи професійних водіїв і перевізників, наблизивши їх до норм Європейського Союзу. Законопроєкт, зокрема, передбачає нові вимоги до часу керування, обов’язкових перерв, щоденного та щотижневого відпочинку, а також використання тахографів.

Про це пише LIGA ZAKON.

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Однією з найпомітніших змін може стати заборона регулярного щотижневого відпочинку в кабіні транспортного засобу. Якщо норму ухвалять, перевізникам доведеться забезпечувати водіям належні місця для такого відпочинку поза автомобілем.

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Окремо передбачено ширше використання карток водія, карток підприємства та так званих розумних тахографів. Транспортні компанії мають систематично зчитувати дані з карток і пам’яті пристроїв та зберігати їх в електронному вигляді.

Перевіряти дотримання режиму праці та відпочинку планують не лише під час рейсів на дорогах, а й безпосередньо у приміщеннях перевізників.

У разі відсутністі необхідних карток, порушення правил зберігання даних або використання пристроїв для втручання в роботу тахографа передбачається відповідальність. Точні розміри штрафів у наведених даних ще не визначені.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити бальну систему покарань для водіїв і підвищити штрафи за порушення правил дорожнього руху.

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