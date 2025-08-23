В Україні виявили "кладовище" ретроавтівок

«Волга» / © скрін з відео

Реклама

«Кладовище» ретроавтівок виявили у селі Нижній Бистрий Хустського району.

Відео з машинами опублікувано на сторінці «Закарпаття/Zakarpattya» у Facebook.

На звалищі зібрано з десяток старих авто радянського виробництва. Усі вони вироблені від 50-х до 80-х років минулого сторіччя.

Реклама

Серед раритетів — три екземпляри ГАЗ-21, одна одиниця ГАЗ-3102, а також «Москвичі» моделей 407, 408, 2140 та версії ІЖ. Деякі машини «прикрашені» українськими номерами.

Стан машин залишає бажати кращого: вони іржаві, з облізлою фарбою.

Раніше повідомлялося, що у США у гаражі виявили культовий спорткар Dodge Charger 1969 року. Раритетну автівку відправили на реставрацію, адже вона простояла понад 50 років.