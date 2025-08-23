- Дата публікації
-
- Категорія
- Авто Світ
- Кількість переглядів
- 461
- Час на прочитання
- 1 хв
В Україні виявили "кладовище" ретроавтівок
Машини вже не один рік іржавіють під відкритим небом.
«Кладовище» ретроавтівок виявили у селі Нижній Бистрий Хустського району.
Відео з машинами опублікувано на сторінці «Закарпаття/Zakarpattya» у Facebook.
На звалищі зібрано з десяток старих авто радянського виробництва. Усі вони вироблені від 50-х до 80-х років минулого сторіччя.
Серед раритетів — три екземпляри ГАЗ-21, одна одиниця ГАЗ-3102, а також «Москвичі» моделей 407, 408, 2140 та версії ІЖ. Деякі машини «прикрашені» українськими номерами.
Стан машин залишає бажати кращого: вони іржаві, з облізлою фарбою.
Раніше повідомлялося, що у США у гаражі виявили культовий спорткар Dodge Charger 1969 року. Раритетну автівку відправили на реставрацію, адже вона простояла понад 50 років.